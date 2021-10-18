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IMBD puanına göre dijital platformlarda yayınlanan en iyi yerli diziler

18 Ekim 2021 12:14

111

IMDb puanlarına göre streaming platformlarında yayınlanan en iyi 10 yerli dizi:

211

10 Bin Adım - Platform: GAİN Yıl: 2020 IMDb: 8.0

311

Alef - Platform: blutv Yıl: 2020 IMDb: 8.0

411

Bozkır - Platform: blutv Yıl: 2018 IMDb: 8.1

511

İlk ve Son - Platform: blutv Yıl: 2021 IMDb: 8.2

611

Masum - Platform: blutv Yıl: 2017 IMDb: 8.4

711

Bir Başkadır - Platform: Netflix Yıl: 2020 IMDb: 8.5

811

Gibi - Platform: Exxen Yıl: 2021 IMDb: 8.6

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Behzat Ç. - Platform: blutv Yıl: 2010-2019 IMDb: 8.8

1011

Şahsiyet - Platform: puhutv Yıl: 2018 IMDb: 9.1

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Leyla ile Mecnun - Platform: Exxen Yıl: 2011-2021 IMDb: 9.1

dizinetflixblutvexxenşahsiyetleyla ile mecnun
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