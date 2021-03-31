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İmamoğlu: Paha biçilmez 9 Kur'an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık

31 Mart 2021 16:01

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İmamoğlu: paha biçilmez 9 Kur'an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı bir paylaşımla, müzayededen “paha biçilmez 9 Kur'an-ı Kerim ve elyazmaları” satın aldıklarını duyurdu.

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İmamoğlu, “Zuhruf Suresi'nin yeraldığı 1200 yıllık, Maide Suresi'nin yeraldığı 1100 yıllık, 5 surenin yeraldığı 700 yıllık Kur'an-ı Kerim sayfaları, Mesnevi ve Bahaeddin Veled'in İbtidâ-Nâme’si artık İstanbul'un” dedi. İşte İmamoğlu'nun paylaştığı o el yazmaları:

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kuranel yazmasıekrem imamoğlu
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