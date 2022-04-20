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İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”

20 Nisan 2022 17:27

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YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istendi. Hapis istemine sosyal medyada tepki gösterildi. “Seninleyizimamoğlu” etiketi TT listesinde 3. sırada yer aldı.

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İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”

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İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”

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İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”

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İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”

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İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”

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İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”

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İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”

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İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”

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İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”

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İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”

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İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”

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İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”

1415

İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”

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İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”

İmamoğluYSKİstanbulseçimhapishazımsızlık
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