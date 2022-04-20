İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”
20 Nisan 2022 17:27
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YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istendi. Hapis istemine sosyal medyada tepki gösterildi. “Seninleyizimamoğlu” etiketi TT listesinde 3. sırada yer aldı.
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İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”
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İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”
415
İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”
515
İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”
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İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”
715
İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”
815
İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”
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İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”
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İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”
1115
İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”
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İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”
1315
İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”
1415
İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”
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İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istenmesine tepki: “İstanbul’u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor”