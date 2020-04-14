İmamoğlu'ndan belediye personeline moral ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koronavirüs salgını sürecinde çalışmak ve kamusal hizmet yapmak durumunda olan personellerine moral ziyaretlerine başladı.
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İmamoğlu'ndan salgın sürecinde çalışan personele moral ziyareti
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Ziyarette yaptığı konuşmada ilk defa bütün dünyanın birbirini hissederek salgınla mücadele ettiğini belirten İmamoğlu, “Bir nevi tarihin tanıklarıyız” ifadesini kullandı.
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Koronavirüs salgını sonrası dünyanın yeni bir düzene adım atacağını söyleyen İmamoğlu, “Hepimizin bu noktada sorumluluğu olduğunu düşünenlerdenim. Dünyanın farklı yerlerinden irtibat kurduğumda, benzer duyguları, bizim gibi şehirlerde yönetici olanlardan da dinliyorum” dedi.
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Türkiye’nin salgın sürecindeki gündeminin kendisini çileden çıkarttığını anlatan İmamoğlu, “Çok üzülüyorum. Ülkemizin gündemi ne? Bu, hiç doğru bir gündem değil. Halbuki, her türlü seferberliği iyi yönetmenin kuralları var. Uzlaşacaksınız, kayıtsız şartsız bir araya geleceksiniz” ifadelerini kullandı.
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Salgın sürecinin uzmanlara bırakılması gerektiğini belirten İmamoğlu, “Onların ‘yap’ dediğini yapacaksınız. ‘Uygula’ dediğini uygulayacaksınız. Bunları uygulamaz, yapmazsanız bir takım siyasi ya da başka kavramlar üzerinden hareket ederseniz, ne yazık ki iyi netice alamazsınız” dedi.
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Ziyaretlerinin sebebinin “Ulaşım hizmetinin kahramanları var, sizler için” sözleriyle açıklayan İmamoğlu, “Bu hizmet, ne kadar sürdürülebilecek? Bütün bu planlamaları, hesaplamaları, yedeklemeleri de yapmakla yükümlüyüz. Basit bir konu değil bu. Hizmet sürdürürken, hepinizin sağlığı için dua ediyorum” diye konuştu.
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İmamoğlu, Topkapı’daki buluşmanın ardından Kemerburgaz’a geçti. Kemerburgaz’da İSTAÇ Tıbbi Atık Yakma Merkezi çalışanları ile bir araya gelen İmamoğlu, bu süreçte bir İSTAÇ çalışanını Covid-19 nedeniyle kaybettiklerini dile getirdi. Yaşamını yitiren çalışana Allah’tan rahmet dileyen İmamoğlu, “Büyük tedbirler alarak sistemin de sıkıntıya uğramadan sürecim yönetilmesi lazım” dedi.