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İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması açıldı; sosyal medyada İmamoğlu'na destek geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir türbeye girerken ellerini arkadan bağlaması dolayısıyla soruşturma açıldı. Sosyal medyada ise soruşturmaya tepki yağdı

05 Mayıs 2021 00:06

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Cumhuriyet gazetesi yazarı BarışPehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir türbeye girerken ellerini arkadan bağlaması dolayısıyla soruşturma açıldığını yazdı.

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İBB Sözcüsü Murat Ongun da söz konusu haberi doğruladı.

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Sosyal medyada ise İmamoğlu'na destek gelirken, karara tepki yağdı. İşte o paylaşımlar

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İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması açıldı; sosyal medyada İmamoğlu'na destek geldi

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İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması açıldı; sosyal medyada İmamoğlu'na destek geldi

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İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması açıldı; sosyal medyada İmamoğlu'na destek geldi

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İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması açıldı; sosyal medyada İmamoğlu'na destek geldi

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İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması açıldı; sosyal medyada İmamoğlu'na destek geldi

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İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması açıldı; sosyal medyada İmamoğlu'na destek geldi

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İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması açıldı; sosyal medyada İmamoğlu'na destek geldi

1113

İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması açıldı; sosyal medyada İmamoğlu'na destek geldi

1213

İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması açıldı; sosyal medyada İmamoğlu'na destek geldi

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İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması açıldı; sosyal medyada İmamoğlu'na destek geldi

ekrem imamoğluibb
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