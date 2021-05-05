İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması açıldı; sosyal medyada İmamoğlu'na destek geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir türbeye girerken ellerini arkadan bağlaması dolayısıyla soruşturma açıldı. Sosyal medyada ise soruşturmaya tepki yağdı
05 Mayıs 2021 00:06
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Cumhuriyet gazetesi yazarı BarışPehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir türbeye girerken ellerini arkadan bağlaması dolayısıyla soruşturma açıldığını yazdı.
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İBB Sözcüsü Murat Ongun da söz konusu haberi doğruladı.
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Sosyal medyada ise İmamoğlu'na destek gelirken, karara tepki yağdı. İşte o paylaşımlar
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İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması açıldı; sosyal medyada İmamoğlu'na destek geldi
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İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması açıldı; sosyal medyada İmamoğlu'na destek geldi
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İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması açıldı; sosyal medyada İmamoğlu'na destek geldi
713
İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması açıldı; sosyal medyada İmamoğlu'na destek geldi
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İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması açıldı; sosyal medyada İmamoğlu'na destek geldi
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İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması açıldı; sosyal medyada İmamoğlu'na destek geldi
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İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması açıldı; sosyal medyada İmamoğlu'na destek geldi
1113
İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması açıldı; sosyal medyada İmamoğlu'na destek geldi
1213
İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması açıldı; sosyal medyada İmamoğlu'na destek geldi
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İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması açıldı; sosyal medyada İmamoğlu'na destek geldi
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