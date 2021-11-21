İmamoğlu: İstanbulluların kullanımına açtığımız Kemerburgaz Kent Ormanı'nın güzelliğine siz de şahit olun
21 Kasım 2021 09:53
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İmamoğlu: İstanbulluların kullanımına açtığımız Kemerburgaz Kent Ormanı'nın güzelliğine siz de şahit olun
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz Kent Ormanı'nın fotoğraflarını paylaştı.
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İmamoğlu paylaşımında şu nota yer verdi:
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"Bu güzelliğe siz de şahit olun.Burası İstanbulluların kullanımına açtığımız Kemerburgaz Kent Ormanı."
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"Burayı ziyaret ederek hem bu harika doğa manzarası içinde yürüyüş yapabilir, dinlenebilir hem de Mimar Sinan’ın eşsiz eseri Mağlova Su Kemeri’ni görebilirsiniz."
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