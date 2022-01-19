İmamoğlu, Büyük İstanbul Otogarı'na yapılan kütüphaneden fotoğraflar paylaştı
19 Ocak 2022 14:08
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İmamoğlu, Büyük İstanbul Otogarı'na yapılan kütüphaneden fotoğraflar paylaştı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyük İstanbul Otogarı'na yapılan kütüphaneden fotoğraflar paylaştı.
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Büyük İstanbul Otogarı'ndaki değişimi siz de görün istedim" dedi.
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İmamoğlu, Büyük İstanbul Otogarı'na yapılan kütüphaneden fotoğraflar paylaştı
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İmamoğlu, Büyük İstanbul Otogarı'na yapılan kütüphaneden fotoğraflar paylaştı
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