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İmamoğlu, Büyük İstanbul Otogarı'na yapılan kütüphaneden fotoğraflar paylaştı

19 Ocak 2022 14:08

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İmamoğlu, Büyük İstanbul Otogarı'na yapılan kütüphaneden fotoğraflar paylaştı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyük İstanbul Otogarı'na yapılan kütüphaneden fotoğraflar paylaştı.

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Büyük İstanbul Otogarı'ndaki değişimi siz de görün istedim" dedi.

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İmamoğlu, Büyük İstanbul Otogarı'na yapılan kütüphaneden fotoğraflar paylaştı

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İmamoğlu, Büyük İstanbul Otogarı'na yapılan kütüphaneden fotoğraflar paylaştı

İBBotogarkütüphane
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