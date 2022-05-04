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İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”

04 Mayıs 2022 15:11

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz gezisini sürdürüyor.

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İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından Rize, Artvin, Trabzon'a yaptığı ziyaretlerden fotoğraf paylaştı.

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Fotoğraflara yansıyan bir karede bir gencin, “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum” dövizi tuttuğu görülüyor.

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İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”

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İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”

618

İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”

718

İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”

818

İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”

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İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”

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İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”

1118

İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”

1218

İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”

1318

İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”

1418

İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”

1518

İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”

1618

İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”

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İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”

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İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”

İmamoğluArtvingeziEkrem Abigeleceğimi istiyorum
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