İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”
04 Mayıs 2022 15:11
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz gezisini sürdürüyor.
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İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından Rize, Artvin, Trabzon'a yaptığı ziyaretlerden fotoğraf paylaştı.
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Fotoğraflara yansıyan bir karede bir gencin, “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum” dövizi tuttuğu görülüyor.
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İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”
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İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”
618
İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”
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İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”
818
İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”
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İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”
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İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”
1118
İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”
1218
İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”
1318
İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”
1418
İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”
1518
İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”
1618
İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”
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İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”
1818
İmamoğlu, Karadeniz gezisinden kareleri paylaştı: “Ekrem Abi, geleceğimi istiyorum”
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