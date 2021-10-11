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IMDb'ye göre en popüler 10 dizi

11 Ekim 2021 11:21

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İnternet dizi ve film platformu IMDb'de en popüler diziler belli oldu. IMDb'ye göre en popüler 10 dizi:

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10.Only Murders in the Building

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9.American Horror Story

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8.The Sopranos

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7.The Walking Dead

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6.What If...?

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5.Foundation

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4.Ted Lasso

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3.Sex Education

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2.Midnight Mass

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1.Squid Game

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