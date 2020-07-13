İlk seks deneyimi öncesi neden korku olur, nasıl yenilir?
İlk seks deneyimi tedirginliği yaygın olarak bilinen bir durumdur. Cinsel deneyimi olmayan bir birey ilk gece neler olacağı konusunda fikir sahibi değildir ve doğruluğundan emin olmadığı bilgilere itibar edebilir.
13 Temmuz 2020 21:06
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İşte, Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney'e göre; ilk seks deneyimi öncesi korkuya neden olan sebeplerden bazıları... Kaynak: Mahmure - Hürriyet
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"İlk deneyimde aşırı bir acı olur" korkusu
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Tamamen yanlıştır, ilk birleşmedeki acı bir toplu iğnenin ele dokunması kadardır. Cinselliğin devamını da etkilemez, kişinin ertesi gününü de. Sürekli bir ağrı ve acı varsa; bu daha çok bir enfeksiyon yani iltihaplanma kökenlidir.
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"Hymen'in yırtılmasından kaynaklı olarak kanama olur" korkusu
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Düşünülenin aksıne aşırı bir kanama olmaz, çoğunlukla birkaç damlalık kanamadır. (yaklaşık1-3 cc) Ve hemen ortadan kaybolur. Adet kanması gibi günlerce sürmez.
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"Kenetlenme" korkusu
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"Cinsel birleşme esnasında kasılma olup çiftin kenetleneceği söylenir. Bu, fiziksel olarak mümkün değildir. Birleşme esnasında kişiler dururlarsa, peniste sertlik kaybolur, isteseler de kenetlenme ve kasılmayı devam ettiremezler"
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"Cinsel organda yırtık oluşabilir"
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Kadın cinsel organı erkek cinsel organına uygun yaratılmıştır. Normal cinsellikte bu durumun oluşması neredeyse olanaksızdır.
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Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, söz konusu korkularından korunmak için ise şu tavsiyeleri veriyor:
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1. Cinsellikle ilgili mutlaka okuyun. Ancak daha çok bu konu ile ilgili derneklerin (CETAD: Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği gibi) ya da uzmanların internette veya kitaplarındaki yazılarından okuyun.
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2. İlk gece, performans zamanı değildir. Acele etmeyin. Kendinize ve partnerinize biraz zaman verin.
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3. Başkalarının konuşmalarını dikkate almayın. Bunlar çoğunlukla abartılı durumlardır. Bilin ki cinsellik, abartma ve yalan konuşma alanlarından biridir.
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4. Bu konularda sorun yaşarsanız, uzmanlardan yardım almaktan çekinmeyin. Bazen bilgilendirme bile çok işe yarayabilir.