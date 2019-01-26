İlk kez duyan çocuğun sevinci...

TÜRKMENİSTAN'da 6 aylıkken geçirdiği havale sonrası duyma yetisini kaybeden küçük Ümit, doktorların imkansız demesine rağmen Türkiye'de yapılan operasyonla ilk kez duyup konuşmaya başladı.
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Anne Güzel, "Konuşmasını beklemiyorduk. İlk 'anne' dediğinde hüngür hüngür ağladım" dedi. Türkmenistan'da 6 aylıkken havale geçiren 7 yaşındaki Ümit Bahtiyarow duyma ve konuşma yetisini kaybetti. Aile Ümit'in duymadığını 1,5 yaşında fark edip birçok doktora götürdü, sonuç alamayınca tedavi için Türkiye'ye geldi.
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Ülkesinde doktorların bir daha duymasının imkansız dedikleri küçük Ümit, 7 ay önce özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özcan Öztürk tarafından yapılan Koklear İmplant (Biyonik Kulak) ameliyatıyla duymaya ve konuşmaya başladı.
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Ameliyat sırasında ve sonrasında hiçbir sıkıntı olmadığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özcan Öztürk de, ilk işitme testti yaptıklarında iki kulakta da ileri düzeyde işitme kaybı olduğunu söyledi.
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Oğlunun daha önce hiç konuşmadığını, derdini el hareketleriyle anlattığını söyleyen Anne Güzel Bahtiyarow, "İlk duymaya başladığında çok sevindik, doktorlar çok yardımcı oldu. Şimdi iyi, konuşabiliyor,istediğini söyleyip, anlatıyor. Türkiye'den çok memnunuz. Önceden konuşmadığı için çok üzülüyorduk. Arkadaş edinemiyordu, insan içine çıkmak istemiyordu. Evde oturmayı seviyordu. Şimdi evde oturmayı hiç sevmiyor. Okula başladı, öğretmenler de iyi olduğunu söyledi, karnesi de iyi geldi. Boş zamanlarında hep okula gitmek istiyor. İlk 'anne' dediğinde hüngür hüngür ağladım. Konuşmasını hiç beklemiyorduk. İlk başlarda işitsin yeter diyorduk ama şimdi konuşmasını çok istiyoruz" dedi.
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3 yıl Türkmenistan'da işaret dili eğitimi aldığını söyleyen Baba Bahtiyar Bahtiyarow ise, "6 aylıkken ateşli bir rahatsızlık geçirdi. 1 buçuk yaşına geldiğinde işitmediğini fark ettik. Türkmenistan'da birçok hastaneye götürdük,tedavi aldı. Doktorlar hiç duymayacağını ve konuşmayacağını söyledi" diye konuştu.