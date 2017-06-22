İlk defa bir Türk gezgin grubun Dünya'nın tepesine yolculuğu
22 Haziran 2017 15:43
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Fest Travel, Faruk Pekin’in liderliğindeki 7 kişilik gezgin grubu, Kuzey Kutbu’na kendilerini götürecek, dünyanın en büyük nükleer buzkıranlarından “Zaferin 50. Yılı”na binmek üzere, önce Moskova’ya, oradan da Rusya’nın kuzey limanlarından Murmansk’a doğru yola çıktı.
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Barents Denizi’nin ve Franz Josef Toprakları’nın aşılmasının ardından gezginler dünyanın en üst noktasına, Kuzey Kutbu’na ulaştılar.
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Kutup kâşiflerinin yüz yıllardır süren heyecan dolu macerasına ortak olan FEST Gezginleri, meridyenlerin tek bir noktaya dönüştüğü 90 dereceye bayrak dikti
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Gezginlerin doğa serüveni jeologların, ornitologların, deniz biyologlarının ve buzul uzmanlarının verdikleri seminerlerle tam bir elektronik detoks ortamında devam ediyor.
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Kutup ayıları, balinalar, foklar, morslar, kutup kuşları bu yolculukta onlara eşlik etti.