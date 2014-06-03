İlk babalık heyecanı

Yeni baba olanların bebeklerinin doğduğu gün yaşadığı duygular objektiflere yansıdı. Daniel Arques bebeği Allesondro'nun doğumundan sonra bu haldeydi.
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Fotoğrafçı Dave Young 23-36 Nisan arasında geceleri Londra'daki Chelsea ve Westminster Hastanesi'nde geçirip, babaların çocuklarının doğmasından dakikalar sonraki hallerini görüntüledi. Bu resimde Kennedy Culliford kızı Ava Grace'in doğumundan sonra görülüyor.
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Yeni babalar kaygı ve sevinci ard arda yaşadı. İsminin açıklanmasını istemeyen bu baba bebeği Lena'ya "Dolu dolu yaşa, kendin ol, tüm kalbinle sev" diyordu.
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Dawit Woltedsadik, "Bebeğim Zekirub'un tıp okumasını, cerrah olmasını ve yaşam kurtarmasını istiyorum. Annesi ölüm riski olan büyük bir ameliyat geçirdi. Allah'ın izni ve yetenekli cerrahların sayesinde eşim Meseret ve bebeğim Zekirub hayata tutundu" dedi.
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Gamal Burton ise bebeği Nevaeh'in doğduğunu öğrendiğinde şaşırmış görünüyordu.
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Mike Riddel'ın ise bebeği Amy Rose'a mesajı ise "Hayat mükemmel, tadını çıkar" oldu.
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Louis Mclennan'ın oğlu Thomas'a ilk öğütleri ise "30 yaşını doldurmadan dövme yaptırmak yok ve annene hep iyi davranacaksın" oldu.
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Muhammed'in bebeği Sümeyye'ye mesajı da "Mutlu ol, seni hep seveceğim" şeklindeydi.
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George Metallinos'un bebeği Nefeli Alexsnadra'ya "Her şeyin en iyisini diliyorum sana. Sevgi dolu, özgür bir insan olman için tüm sevgimiz arkanda olacak" dedi.
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Edward Venning'in bebeği Nathaniel'e mesajıysa "Aileni ve kelimeleri sev" şeklindeydi.