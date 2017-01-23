İlhan Cavcav'ı son yolculuğuna spor ve siyaset camiası uğurladı
23 Ocak 2017 20:08
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Geçirdiği beyin kanaması sonrasında üç gün önce hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alınan ve dün 81 yaşında vefat eden Cavcav'ın cenazesi öncesinde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde tören yapıldı. İlhan Cavcav, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
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Saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törene, Cavcav'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel,
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Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Gençlerbirliği Kulübünün yöneticileri, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ve teknik heyeti ile A takım ve altyapı futbolcularıyla birlikte,
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ferudun Tankut, eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Fenerbahçe Kulübü Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, teknik direktörler Ersun Yanal, Rıza Çalımbay, Mesut Bakkal, Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam, İbrahim Üzülmez, Fuat Çapa, İrfan Buz, federasyon başkanları, eski futbolcular ile futbol ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.
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İlhan Cavcav'ın oğlu ve Gençlerbirliği Kulübü Başkan Vekili Murat Cavcav, törende yaptığı konuşmada, İlhan Cavcav'ın sadece ailelerinin değil başkent ekibinde yetişen yüzlerce futbolcunun da babası olduğunu söyledi.
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Babasının, Gençlerbirliği ve Hacettepe'nin her maçı öncesinde tesislerde toplanılmasını istediğini belirten Murat Cavcav, "Başkanlığı da babalığı gibiydi. Nasıl bir baba çocuklarını ve torunlarını bir arada görmek ister, her gördüğünde mutlu olursa, burada da biz yönetici, futbolcu ve çalışanları bir arada görmek isterdi" dedi.
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İlhan Cavcav'ın kendilerini bugün son defa bir araya topladığını vurgulayan Murat Cavcav, "Artık çıkacağı yolda yalnız. Onu uğurlamak için buraya geldik. Babamıza, başkanımıza 'hoşçakal' demek için buradasınız. Allah sizlerden razı olsun. Acımızı paylaştığınız, kötü günümüzde yanımızda olduğunuz için ailem ve kulübüm adına teşekkür ediyorum. İlhan Cavcav hakkında söylenecekleri, tarihe bırakıyorum. Hoşçakal baba, hoşçakal başkanım. Ruhun şad, mekanın cennet olsun" diye konuştu.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türk futbol ailesine başsağlığı diledi. Cavcav'ın ismini taşıyan tesisi kendi tırnaklarıyla yaptığına işaret eden Demirören, "Mekanı cennet olsun. İlhan ağabeyi anlatmak çok zor. Sevgili Murat'ın (Cavcav) dediği gibi tarih İlhan ağabeyi anlatacak. Ağabeyliği ve başkanlığıyla Türk sporuna örnek olmuş bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin" diye konuştu.
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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ise Cavcav'ın ailesine, Gençlerbirliği Kulübüne, yönetim kuruluna ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileklerini iletti. Cavcav'ın, başkanlığı döneminde 18 kulübün imzasıyla Kulüpler Birliği Vakfının onursal başkanlığına seçildiğini hatırlatan Gümüşdağ, "Kendisi bundan dolayı çok duygulanmış, şükranlarını sunmuştu. İlhan ağabey, sadece Kulüpler Birliği Vakfının değil, Türk futbolunun duayeni, ombudsmanıydı. İlhan ağabey kadar futbolda yetişmiş bir yönetici yoktu" değerlendirmesinde bulundu.
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Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ise son 5 yılda İlhan Cavcav ile birçok kez bir araya geldiklerini belirterek, "İlhan başkanın üstüne kitaplar yazılır. Bugüne kadar yapıldı mı bilmiyorum ama yapılmaması büyük bir eksiklik. Spor bilim insanlarımız, İlhan Cavcav'ın yöneticiliği, kişiliği, ortaya çıkardığı Gençlerbirliği Kulübü abidesi ve Türk futboluna bıraktığı izler adına araştırmalar yapmalıdır. Yapılmışsa yinelenmelidir. Tez konusudur" ifadelerini kullandı.
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Spor Toto Süper Lig ekipleri adına konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise "Hepimizin başı sağ olsun. Gençlerbirliği Kulübüne hayatını vermiş, 40 yıl başkanlığını yapmış İlhan başkana Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise Cavcav'ı, "Rahmetli gerçekten kendine özgü bir insandı. Ben spor tarihinde İlhan ağabey gibi bir başkanı kesinlikle tanımadım" sözleriyle anlattı.
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Cavcav'ın, yaklaşık 40 yıldır kulübü başarıyla yönettiğini vurgulayan Gökçek, şu ifadeleri kullandı: "Hiç tartışmasız, Türkiye'nin en güzel altyapısı, Türk sporuna en fazla eleman yetiştiren kulüp Gençlerbirliği. Bundan dolayı her zaman alkışlanacak, rahmetle anılacak bir insan. Hiçbir zaman unutmayacağız. Arkada kalanlara şunu söylemek istiyorum; Gençlerbirliği'ni, İlhan ağabeyin düşündüğü gibi, aynı o tarzda yönetmeye devam etmeliler, Gençlerbirliği'ni yaşatmalılar. İlhan ağabey sağlığında göremedi ama inşallah, ondan sonra gelenler Gençlerbirliği'ni Türkiye şampiyonu yaparak ona en büyük hediyeyi verirler."