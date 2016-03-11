İleri yaştaki akıllı telefon kullanıcıları için 6 pratik uygulama
11 Mart 2016 12:13
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Teknoloji her yaştan insanın hayatını kolaylaştırıyor. İleri yaştaki akıllı telefon kullanıcıları için en pratik uygulamaları derledik.
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Pillboxie zamanı geldiğinde ilacınızı almanızı anımsatmaya yardımcı olan bir uygulama. Uygulama kullandığınız hapın rengini ve görünümünü ayarlayabilmenizin yanı sıra ilacın ismini girmenize de imkân sunuyor
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Android destekli bu uygulama telefon rehberinizi görüntülü hale getirmeye yarıyor. Bu sayede kişi isimlerini ve telefonlarını akılda tutmak yerine sadece fotoğraflarına bakarak istediği kişiyi arayabiliyor
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Bu uygulama cihazınızın kamerasını veya özel sensörünü kullanarak kalp atış hızını ölçmenizi sağlıyor. Aynı zamanda bütün verileri saklayarak gerektiğinde doktora sunulmasına imkân veriyor.
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Ücretisz video aramaları ve mesajlaşma seçenekleriyle uzaktaki akrabalarınızı evinizin salonuna getiriyor.
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Okuma yazma için büyük yazı tiplerinin bulunduğu, önemli kişileri hızlı arama seçeneğinin olduğu uygulamanın konum gösterme ve hava durumu tahmin etme özelliği de var. Uygulama, telefonunuzda olan her şeyi, tek bir tuşla daha rahat kullanabilmenize imkân sağlıyor.
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Uygulama telefonda bir şey okurken, büyüteç yardımıyla harfleri ve sayıları daha büyük görmenize imkân tanıyor. Düşük parlaklık seçeneğiyle sinemalarda ve restoranlarda da kullanabileceğiniz bu uygulama küçük yazıları okuyamayanların yardımına koşuyor.