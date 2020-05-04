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İlber Ortaylı'dan salgın günleri için 20 film önerisi

Koronavirüs nedeniyle insanlar evlerinde vakit geçirirken; tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, karantina günleri için 20 film önerisinde bulundu. Kaynak: İstanbul Life 

04 Mayıs 2020 20:58

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İşte Ortaylı'nın 20 film önerisi...

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Potemkin Zırhlısı – Sergey Eisenstein

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Aleksandr Nevsky – Sergey Eisenstein

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Bir Kuşak – Andrzej Wajda

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Vaatler Ülkesi – Andrzej Wajda

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Waterloo – Sergey Bondarçuk

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Dünyayı Sarsan On Gün – Sergey Bondarçuk

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Constans – Krzystof Zanussi

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Macarlar – Zoltan Fabri

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Mefisto – Istvan Szabo

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Albay Redl – Istvan Szabo

1221

Taraf Tutmak – Istvan Szabo

1321

Teorema – Pier Paolo Pasolini

1421

Roma – Federico Fellini

1521

Satyricon – Federico Fellini

1621

Lanetliler – Luchino Visconti

1721

Leopar – Luchino Visconti

1821

Roma, Açık Şehir – Roberto Rossellini

1921

Umberto D. – Vittorio De Sica

2021

Lili Marleen – Rainer Werner Fassbinder

2121

Nazaretli İsa – Franco Zeffirelli (mini dizi)

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