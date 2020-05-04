İlber Ortaylı'dan salgın günleri için 20 film önerisi
Koronavirüs nedeniyle insanlar evlerinde vakit geçirirken; tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, karantina günleri için 20 film önerisinde bulundu. Kaynak: İstanbul Life
04 Mayıs 2020 20:58
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İşte Ortaylı'nın 20 film önerisi...
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Potemkin Zırhlısı – Sergey Eisenstein
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Aleksandr Nevsky – Sergey Eisenstein
421
Bir Kuşak – Andrzej Wajda
521
Vaatler Ülkesi – Andrzej Wajda
621
Waterloo – Sergey Bondarçuk
721
Dünyayı Sarsan On Gün – Sergey Bondarçuk
821
Constans – Krzystof Zanussi
921
Macarlar – Zoltan Fabri
1021
Mefisto – Istvan Szabo
1121
Albay Redl – Istvan Szabo
1221
Taraf Tutmak – Istvan Szabo
1321
Teorema – Pier Paolo Pasolini
1421
Roma – Federico Fellini
1521
Satyricon – Federico Fellini
1621
Lanetliler – Luchino Visconti
1721
Leopar – Luchino Visconti
1821
Roma, Açık Şehir – Roberto Rossellini
1921
Umberto D. – Vittorio De Sica
2021
Lili Marleen – Rainer Werner Fassbinder
2121
Nazaretli İsa – Franco Zeffirelli (mini dizi)
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