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İkiye bölünen traktörün sürücüsü yara almadan kurtuldu

14 Temmuz 2017 13:38

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TOKAT'ta minibüsün çarptığı traktör ortadan ikiye ayrıldı. Traktör sürücüsü Mürsel Ekinci kazayı yara almadan atlattı.

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Kaza Tokat- Turhal Karayolu 15’nci kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi.

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Tokat'tan Turhal yönüne giden 31 yaşındaki Mustafa Kantar yönetimindeki 03 DE 750 plakalı minibüs, aynı yönde giden 30 yaşındaki Mürsel Ekinci yönetimindeki 60 AG 614 plakalı traktöre yandan çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle traktör ortadan iki parçaya bölünürken, traktör sürücüsü Mürsel Ekinci ve minibüs sürücüsü Mustafa Kantar kazadan yara almadan kurtuldu. Görenleri şaşkına çeviren kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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