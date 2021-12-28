"İkinci el araba fiyatları bir ay sonra makul seviyelere gelecek"
28 Aralık 2021 10:56
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"İkinci el araba fiyatları bir ay sonra makul seviyelere gelecek"
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3 ay içerisinde sıfır otomobil fiyatlarının yüzde 40 artığına dikkat çeken Yalçın, “Fakat geçen hafta döviz kurunun geri gelmesiyle 15 otomobil markası fiyatlarını düşürdü. Bu hafta fiyatlarını güncelleyen otomobil firmasının 22’ye çıkacağını düşünüyoruz. Sıfır kilometre araçların fiyatlarındaki gerileme yüzde 15’lere yaklaştı. İndirimin devam etmesini bekliyoruz. Şu anda sıfır kilometre araç fiyatlarıyla ikinci el otomobil fiyatları arasında uçurum var. Sıfır otomobillerde yüzde 40 gibi fiyat artışı olmuştu bu ikinci elde yüzde 200’leri buldu. Hatta model bazında yüzde 300-400’lerde fiyat artışlarını gördük” diye konuştu.
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Döviz kurunun gerilemesinin araç fiyatlarına etkisine dikkat çeken Yalçın, “Markalar sıfır otomobillerin fiyatlarını hızlıca geri çekebiliyor ama ikinci el piyasasında öyle olmuyor. Bu piyasadaki araç fiyatları genelde biniciler, esnaf dediğimiz galericiler, yetkili satıcılar tarafından belirleniyor. Yaz aylarında yüksek maliyetli ikinci el araç alan kişiler, fiyatları sıfır otomobillerdeki gibi gevşetemiyor. Ama gevşetmek zorunda kalacaklar. Tabi döviz kurunun belli bir oranda sabit kalması önemli bir kriterdir. Ocak ayında döviz kurundaki geri gelme devam ederse ikinci el arabalarda fiyatlar 1 ay sonra daha düşük seviyelere gelecektir diye öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
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Yalçın, “Fiyatlar çok şişti. Bunun en büyük nedeni binincilerin online ilan sitelerinde fiyatları artırıyor olmalarıdır." dedi.
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Sektördeki en önemli sorunlardan birinin sıfır otomobillerdeki çip krizi olduğuna dikkat çeken Yalçın, “Bu krizden kaynaklı araç tedariğinde bolluk oluşmadı. 2022’de eğer piyasada sıfır araçlar artarsa ikinci ele talep kaymaz ki bu yönde sinyaller de alıyoruz. Çip krizinin biraz daha hafifleyeceği, ülkemizde ve globalde araç üretiminin artacağını düşünüyoruz. Böylece olunca talep daha fazla ikinci el otomobillere kaymayacak ve sıfır araçlarla aralarında bu kadar fiyat uçurumu olmayacak. Ama ne sıfırda ne de ikinci el araçlarda fiyatlar eskiye döner. Çünkü döviz kuru belli bir seviyeye çıktı. Otomobil üreticilerinin masrafları dövizle çıktı” diye konuştu.
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Eski fiyatlara dönüş olmayacağını söyleyen Yalçın, “Ama 1 ay önceki fahiş fiyatlar da olmaz" dedi.
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Yalçın, sıfır araç almak için şu an doğru zaman olduğunu, ikinci el otomobiller için ise fiyatların 1-1,5 ay içinde düşeceğini söyledi.