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İkinci çocuğunu bekleyen Meryem Uzerli'den ilk hamile pozu

09 Aralık 2020 10:57

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İkinci çocuğunu bekleyen Meryem Uzerli'den ilk hamile pozu

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İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan oyuncu Meryem Uzerli, ilk kez hamile fotoğraflarını paylaştı.

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İkinci çocuğunu bekleyen Meryem Uzerli'den ilk hamile pozu

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Uzerli, dün sosyal medya hesabından paylaştığı son pozunda göbeğini saklamadı. 37 yaşındaki oyuncunun kilo aldığı görüldü.

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Oyuncu, Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı ise 2014 yılında dünyaya getirmişti.

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