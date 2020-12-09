İkinci çocuğunu bekleyen Meryem Uzerli'den ilk hamile pozu
09 Aralık 2020 10:57
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İkinci çocuğunu bekleyen Meryem Uzerli'den ilk hamile pozu
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İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan oyuncu Meryem Uzerli, ilk kez hamile fotoğraflarını paylaştı.
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İkinci çocuğunu bekleyen Meryem Uzerli'den ilk hamile pozu
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Uzerli, dün sosyal medya hesabından paylaştığı son pozunda göbeğini saklamadı. 37 yaşındaki oyuncunun kilo aldığı görüldü.
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Oyuncu, Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı ise 2014 yılında dünyaya getirmişti.
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