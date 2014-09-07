İki oğlunu asansör faciasında kaybeden baba gözyaşlarına boğuldu
07 Eylül 2014 15:21
17
Mecidiyeköy'de yapılan rezidans inşaatında meydana gelen asansör kazasının ardıdan hayatını kaybeden işçilerin yakınları da inşaat alanına gelmeye başladı.
27
Aynı yerde 4 oğlu ile çalıştığı belirtilen ve oğullarından Tahir ve Ferdi Kara'yı kaybeden baba Mithat Kara “Ali Sami Yen iki çocuğumu aldı. 6 çocuğum vardı ikisi gitti" diyerek gözyaşı döktü.
37
Acılı babayı çevredeki işçiler inşaat içine alarak teselli etmeye çalıştı.
47
Tahir ve Ferdi Kara'nın köylüsü ve yakını olduğunu söyleyen Celal Sarı, “Burada çalışan bir köylümüzün telefonu ile olayı öğrendim. Bu olay ihmalkarlık. Buraya asansörleri kuran firma denetlemesi lazım. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?" diye konuştu.