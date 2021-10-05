İki günde üç kişiyi yaralayıp 3 iş yerini kurşunlayan şüpheli ifadesi alınıp serbest bırakıldı
Adana'da iki günde 3 kişiyi silahla yaralayıp üç iş yerini de kurşunlayan Ferruh E. kaza yapınca yakalandı. İfadesi alınıp bırakıldı.
05 Ekim 2021 12:25
16
İki günde üç kişiyi yaralayıp 3 iş yerini kurşunlayan şüpheli ifadesi alınıp serbest bırakıldı
26
Adana’da iki günde 3 kişiyi yaralayıp, 3 ayrı iş yerini de kurşunlayan 25 yaşındaki Ferruh E. kaza yapınca yakalandı. Şüphelinin Eyüp Yüce'yi vurduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
36
Olay, 30 Eylül günü saat 19.30 sıralarında Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.
46
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Onur Mahallesi'nde otomobiliyle duvara çarptı. Otomobilden inip kaçan sürücü, kovalamacayla yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde Ferruh E. olduğu tespit edilen şüphelinin otomobilde biri otomatik, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
56
Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Ferruh E.'nin, 20 Eylül'de Eyüp Yüce ile Hüseyin Keskin'i, 22 Eylül'de ise Eren Yağlıpınar'ı yaralayıp farklı kişilere ait 3 ayrı iş yerine de ateş açtığı belirlendi. (DHA)
66
İki günde üç kişiyi yaralayıp 3 iş yerini kurşunlayan şüpheli ifadesi alınıp serbest bırakıldı