İHD anketi: Türkiye'de toplumun yüzde 69'u, adalet sistemine güvenmiyor
07 Ekim 2021 14:51
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İnsan Hakları Derneği’nin talebiyle KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin Türkiye genelinde 3285 kişiyle yaptığı araştırmaya göre; halkın yüzde 69'u, adalet sistemine güvenmediğini bildirdi. Yakını tutuklu olanların yüzde 76'sı, yakını tutuklu olmayanların ise yüzde 68'i adalet sistemine güvenmediğini aktardı. Haberleri; A Haber, ATV veya TRT'den takip eden her 10 vatandaştan 1'i siyasi muhaliflerin haksızlığa uğramadığını düşünüyor.
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KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, İnsan Hakları Derneği’nin talebiyle; 18-20 Haziran 2021 tarihleri arasında 68 il, 383 ilçede toplamda 3285 yurttaşla, "Hapishaneler ve Mahpuslar Algı Araştırması" başlıklı bir araştırma yaptı. Araştırmanın sonuçları, İnsan Hakları Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı. Buna göre; araştırma için telefonla yapılan görüşmelerde yurttaşlardan yüzde 1,8’i doğrudan kendisinin gözaltına alındığını, yüzde 1,2’si tutuklandığını, yüzde 1,2’si ise hakkında denetimli serbestlik kararı verildiği bilgisini paylaştı.