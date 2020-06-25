IGN'den 10 üzerinden 10 alan modern oyunlar

Video oyunlarını ve oyun konsolların incelemesiyle tanınan internet sitesi IGN, The Last of Us Part II'ye on puan vererek oyunu "başyapıt" olarak nitelendirdi. Bu listede IGN'in yakın zamanda "başyapıt" olarak nitelendirdiği, yani 10 puan verdiği tüm oyunlar yer alıyor...
25 Haziran 2020 11:51
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Video oyunlarını ve oyun konsolların incelemesiyle tanınan internet sitesi IGN, The Last of Us Part II'ye on puan vererek oyunu "başyapıt" olarak nitelendirdi. Bu listede IGN'in yakın zamanda "başyapıt" olarak nitelendirdiği, yani 10 puan verdiği tüm oyunlar yer alıyor...