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IGN'den 10 üzerinden 10 alan modern oyunlar

Video oyunlarını ve oyun konsolların incelemesiyle tanınan internet sitesi IGN, The Last of Us Part II'ye on puan vererek oyunu "başyapıt" olarak nitelendirdi. Bu listede IGN'in yakın zamanda "başyapıt" olarak nitelendirdiği, yani 10 puan verdiği tüm oyunlar yer alıyor...

25 Haziran 2020 11:51

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Video oyunlarını ve oyun konsolların incelemesiyle tanınan internet sitesi IGN, The Last of Us Part II'ye on puan vererek oyunu "başyapıt" olarak nitelendirdi. Bu listede IGN'in yakın zamanda "başyapıt" olarak nitelendirdiği, yani 10 puan verdiği tüm oyunlar yer alıyor...

224

Persona 5 Royal

324

Half-Life: Alyx

424

Red Dead Redemption 2

524

God of War

624

Celeste

724

Super Mario Odyssey

824

Undertale

924

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

1024

Inside

1124

The Witness

1224

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

1324

Grand Theft Auto 5

1424

The Last of Us

1524

The Last of Us Part II

1624

The Legend of Zelda: Skyward Sword

1724

Uncharted 3: Drake's Deception

1824

Pac-Man Championship Edition DX

1924

Red Dead Redemption: Undead Nightmare

2024

Super Mario Galaxy 2

2124

Grand Theft Auto IV

2224

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

2324

Pokemon Red and Pokemon Blue

2424

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

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