İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli nişanlandı
17 Ekim 2020 20:08
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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın çocuğu İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nişanlandı.
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Çift, aile arasında yapılan tören sonrası evlilik yolunda ilk adımı attı. İdo Tatlıses haberi sosyal medya hesabından, "Aldık gitti" paylaşımı ile duyurdu.
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Derya Tuna da bu fotoğrafı, "Artık bir oğlum ve bir kızım var.. Ailemize hoş geldin güzel kızım" notuyla paylaştı.
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Tatlıses ve Şefkatli'nin gelecek yıl yazında evlenmesi bekleniyor.
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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli nişanlandı
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