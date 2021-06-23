İçkale’deki kazı ve restorasyon çalışmalarında 3 burcun kapısı ortaya çıkarıldı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında Amida Höyük’ün batı tarafında yapılan kazılarda İçkale’deki 3 burcun kapısı ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız, “İçkale'deki çalışmaların bitmesiyle beraber İçkale Surları bütün ihtişamıyla ortaya çıkarılmış olacak” dedi.
23 Haziran 2021 17:38
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır Kalesi’ni gelecek nesillere taşımak amacıyla geçen yıl “Surlarda Diriliş Başlıyor” mottosuyla hayata geçirdiği kapsamlı çalışmalar sürüyor.
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Ocak ayında, İçkale’de 11’i iç ve 2’si dış kale burcu olmak üzere 13 burç, Amida Höyük’ün çevresindeki istinat duvarının restorasyonuyla 11 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesi çalışması başlatıldı.
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İçkale’deki yapılan kazı çalışmalarında yaklaşık 2 metre toprak altında kalan Sur duvarlarının zeminine inildi.
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Böylece daha önce önündeki toprak dolgudan dolayı kullanılamayan ve burçların alt katlarındaki mekanlarla bağlantı sağlayan 3 yeni burç kapısı tamamen ortaya çıkarıldı.
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Kazı Başkanı Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız, Büyükşehir Belediyesi’nin, Surların dirilişi mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmaları kapsamında desteklediği Amida Höyük ve İçkale Surlarında kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
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İçkale’deki kazı ve restorasyon çalışmalarında 3 burcun kapısı ortaya çıkarıldı
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İçkale’deki kazı ve restorasyon çalışmalarında 3 burcun kapısı ortaya çıkarıldı
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İçkale’deki kazı ve restorasyon çalışmalarında 3 burcun kapısı ortaya çıkarıldı