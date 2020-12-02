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İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin sık sorulan sorular ve yanıtları

Hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor

02 Aralık 2020 17:49

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İçişleri Bakanlığı, Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular'a yanıt verdi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin sık sorulan sorular ve yanıtları

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İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin sık sorulan sorular ve yanıtları

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İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin sık sorulan sorular ve yanıtları

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İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin sık sorulan sorular ve yanıtları

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