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İçişleri Bakanlığı, kontrollü normalleşme sürecine ilişkin sık sorulan soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kontrollü normalleşmeye ilişkin yeni tedbirlerle ilgili genelgelere İçişleri Bakanlığı açıklık getirdi. 

03 Mart 2021 17:12

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Bakanlık, icisleri.gov.tr sitesinden "Kontrollü Normalleşme Süreci İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular" başlığı altında genelgeye ilişkin sorulan soruları yanıtladı. 

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İçişleri Bakanlığı, kontrollü normalleşme sürecine ilişkin sık sorulan soruları yanıtladı

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İçişleri Bakanlığı, kontrollü normalleşme sürecine ilişkin sık sorulan soruları yanıtladı

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İçişleri Bakanlığı, kontrollü normalleşme sürecine ilişkin sık sorulan soruları yanıtladı

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İçişleri Bakanlığı, kontrollü normalleşme sürecine ilişkin sık sorulan soruları yanıtladı

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İçişleri Bakanlığı, kontrollü normalleşme sürecine ilişkin sık sorulan soruları yanıtladı

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İçişleri Bakanlığı, kontrollü normalleşme sürecine ilişkin sık sorulan soruları yanıtladı

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İçişleri Bakanlığı, kontrollü normalleşme sürecine ilişkin sık sorulan soruları yanıtladı

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İçişleri Bakanlığı, kontrollü normalleşme sürecine ilişkin sık sorulan soruları yanıtladı

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İçişleri Bakanlığı, kontrollü normalleşme sürecine ilişkin sık sorulan soruları yanıtladı

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İçişleri Bakanlığı, kontrollü normalleşme sürecine ilişkin sık sorulan soruları yanıtladı

içişleri bakanlığınormalleşmegenelge
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