İbrahim Uslu: AK Parti, kurulduğundan bu yana anketlerde en düşük oy seviyesini gördü
01 Eylül 2021 12:44
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Kamuoyu araştırmacısı ve siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu, son anket sonuçlarını açıkladı. Uslu'nun açıklamasına göre, AKP 2001 yılından bu yana en düşük oy seviyesini gördü.
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AKP'nin kurulduğu yıl olan 2001'den bu yana en düşük oy oranına sahip olduğunu belirten İbrahim Uslu, AKP'nin oy oranını Ağustos ayı anketinde yüzde 33 olarak açıkladı.
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KRT'deki programda anket sonuçlarını paylaşan Uslu, AKP'nin bu kadar düşük oy almasının sebebi olarak Afganistan'dan gelen göçmenler ve orman yangınlarındaki yönetim zaafiyetinin neden olduğunu kaydetti.
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Öte yandan Uslu, Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP'nin ise yüzde 10'luk baraj sınırında olduğunu söyledi. MHP'nin oy oranının 9 ile 10 arasında olduğunu söyleyen Uslu, Ağustos ayı anket sonucuna göre Cumhur İttifak'ın oy oranını yüzde 42 ila 44 arasında olduğunu ifade etti.
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CHP ve İYİ Parti'nin oy oranını açıklamayan İbrahim Uslu, Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerine bakıldığında oy oranını yüzde 55'lere yaklaştığını açıkladı.
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AKP'nin oy oranında yaşanan düşüşte göçmenler ve orman yangınların etkili olduğunu ifade eden Uslu, Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu gördüğünü ve Afganistan ve göçmenlerle ilgili söylemlerin bu yüzden değiştiğini söyledi.
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turda seçimin bitmeyeceğini savunan Uslu, "HDP müstakil aday çıkaracak, İnce müstakil girecek. Bir tarafın yüzde 50'yi bulması zor olacak" dedi.
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Uslu, "Benim tahminim, bu seçim adaylar kişiler üzerinden bir rekabete sahip olmayacak. 'Erdoğanizm devam etsin mi etmesin mi' şeklinde bir referanduma dönecek" düşüncesini dile getirdi.
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Uslu, "Sadece Kılıçdaroğlu'nun değil, muhalefetin üzerinde uzlaştığı herhangi bir adayın ikinci turda şansının çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum" düşüncesini dile getirdi.