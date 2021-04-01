İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak: Tırnakçılar dükkânıma saldırdı, kapıları tekmelediler, bir çalışanımız ağır yaralı
01 Nisan 2021 09:28
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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak: Tırnakçılar dükkânıma saldırdı, kapıları tekmelediler, bir çalışanımız ağır yaralı
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırıya uğradı. Çıtak saldırıyı yara almadan atlatırken bir çalışanı kafasından yaralandı.
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Hürriyet’ten Seyit Durmaz’ın haberine göre, olay dün Çıtak'ın Nişantaşı'ndaki tırnak ve güzellik bakım merkezinde meydana geldi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen dört kişilik grup güzellik merkezinde bakım yaptırdı. Bir süre sonra taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
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Olayda güzellik merkezinde çalışan bir görevli darp edildi. O esnada dükkânda olan Dilan Çıtak sokağa çıkıp polislerden yardım istedi. Polislere yaşanan kavgayı anlatan Çıtak, “Kapıları tekmelediler, yabancı uyruklulardı” ifadelerini kullandı. Koşar adımlarla karakola giren Dilan Çıtak Tatlıses, "Tırnakçı dükkânıma saldırdılar. Şikayetçi olmaya geldim. Bir çalışanımız ağır yaralı" dedi.