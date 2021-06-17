İbrahim Tatlıses, damar tıkanıklığı nedeniyle ameliyat oldu
17 Haziran 2021 11:25
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9 sene sonra yeniden İbo Show ile seyirciyle buluşan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in gizli bir operasyon geçirdiği ve kalbine stent takıldığı bilgisine ulaşıldı.
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Hürriyet’in haberine göre, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses damar tıkanıklığı nedeniyle geçen hafta ameliyat masasına yattı.
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Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde operasyon geçiren İbrahim Tatlıses’e stent takıldı.
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Gizli gerçekleştirilen operasyonun ardından Tatlıses’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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