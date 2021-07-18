İbrahim Çelikkol’un yeni projesi belli oldu
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol’un ATV’de yayınlanan ‘Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna kaldığı belirtildi.
18 Temmuz 2021 12:07
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İbrahim Çelikkol’un yeni projesi belli oldu
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Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Çelikkol, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonunda 'Hakan Gümüşoğlu' karakterini canlandıracak.
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Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin hemen ardından Kuş Uçuşu adlı dijital dizide rol alan İbrahim Çelikkol yeni sezonda Bir Zamanlar Çukurova’nın kadrosuna dahil olacak.
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tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çelikkol dizide Hakan Gümüşoğlu karakterine hayat verecek.
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İbrahim Çelikkol’un yeni projesi belli oldu
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İbrahim Çelikkol’un yeni projesi belli oldu
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