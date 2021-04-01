İbrahim Çelikkol'un yeni adresi belli oldu
tv8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisine veda eden başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol'un yeni adresi Netflix oldu.
01 Nisan 2021 14:56
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Doğduğun Ev Kaderindir dizisine veda eden İbrahim Çelikkol, AyYapım'ın Netflix için çekeceği, Deniz Yorulmazer'in ise yöneteceği Kuş Uçuşu dizisiyle el sıkıştı.
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Tv100'den Birsel Altuntaş'ın haberine göre; Birce Akalay ve Miray Daner'in de oynayacağı dizi bir televizyon kanalındai iki farklı kuşağın çatışma hikâyesini konu alıyor.
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Birce Akalay geçen günlerde 'Siyah Beyaz Aşk' dizisindeki eski partneri İbrahim Çelikkol için "O benim canım, her zaman beraber çalışmak isterim" demişti.
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