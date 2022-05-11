İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol tek celsede boşandı
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ile mimar Mihre Mutlu Çelikkol 5 yıllık evliliklerini noktaladı.
11 Mayıs 2022 17:43
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İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol tek celsede boşandı
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Bir süredir evliliklerinde sorun yaşadıkları konuşulan ancak haberler karşısında sessiz kalmayı tercih eden İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol bugün boşandı.
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Çelikkol ve Mutlu 5 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.
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Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile evlenmişti. Çift, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı.
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