İBB Sözcüsü Murat Ongun İstanbul kalabalığını paylaştı: Hafta sonları yasağının ardından hem araç hem de yaya trafiği artmakta
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Covid-19 küresel salgını nedeniyle İstanbul'da dahil 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından yaşanan kalabalığın fotoğraflarını paylaştı.
20 Nisan 2020 18:49
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Twitter hesabından paylaşım yapan Murat Ongun, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul’da hem araç hem de yaya trafiği arttığını söyledi.
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Koronavirüs'e karşı vatandaşları evde kalmaya davet eden Ongun'un paylaşımı şöyle:
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"Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından maalesef bugün olduğu gibi İstanbul’da hem araç hem de yaya trafiği artmakta. Salgının etkisi güçlü şekilde devam ederken ortaya çıkan bu görüntülere karşı İstanbulluları bir kez daha evde kalmaya davet ediyoruz."