İBB Şehir Tiyatroları 2021-2022 sezonunu 6’sı yeni, 16 oyunla açıyor
31 Ağustos 2021 13:40
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İBB Şehir Tiyatroları 2021-2022 sezonunu 6’sı yeni, 16 oyunla açıyor|
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Eylül ayında 6’sı yeni, 16 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. 1 Eylül’de açılacak yeni tiyatro sezonunda tiyatroseverleri müzikallerden klasiklere, tarihi oyunlardan yeni yazarların oyunlarına zengin bir repertuvar bekliyor. Yeni oyunlar; Antigone, Yaftalı Tabut, Veba, Maviydi Bisikletim, İfigenya, Moby Dick’in yanı sıra Hastalık Hastası, Geçit, Ay Carmela!, Can Yeleği, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi, Zehir, Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin, Matruşka, Çın Sabahta, Uzlaşma adlı oyunlar seyirciyle buluşacak.
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Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı, anlatı geleneğiyle tiyatronun çağdaş araçlarını buluşturan oyun, “üç anlatıcı’lı bir kurguyla ilerliyor. Mekânın birliğine hikayenin parçalanmışlığı ekleniyor ve farklı bir kurgu ortaya çıkıyor. Bu kurgu, geçmiş, gelecek ve şimdide çakılı kalmış üç hikâyeyi birleştiriyor. Zamanla üç hikâye de tekleşiyor ve ‘kadın’ın hikâyesine dönüşüyor. ''Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin'' isimli Oyun, 22-25 Eylül, 29 Eylül-2 Ekim 2021 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde sahnelenecek.
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Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın ardından ayrılan çift, yıllar sonra bir araya gelmek zorunda kalır. Bu buluşma, acılı bir geçmiş hesaplaşmasına dönüşür. Karşı tarafın da neler hissettiğine dair eksik bırakılan taşlar yerine oturur. Kadın ve erkek dünyasının bakış açısına odaklanan eser Hollanda prömiyerinin ardından birçok dile çevrilmiştir. Lot Vekemans’ın yazdığı Şaban Ol’un çevirip yönettiği oyunda Sevinç Erbulak, Ahmet Saraçoğlu, Aslıhan Kandemir, Eraslan Sağlam rol alıyor. ''Zehir'' isimli oyun, 15-18 Eylül, 22-25 Eylül, 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Müze Gazhane Meydan Sahne’de sahnelenecek.
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İnsanlığın tüm kadim deneyimleri tarihe gömülürken yine de çözülmeyen, kaybolmayan çelişkilerimizi sahneye getiren “Antigone”, dünden bu günü tartışıyor. Sofokles’in yazdığı, Sabahattin Ali’nin çevirdiği Engin Alkan’ın uyarlayıp yönettiği oyunda Cengiz Tangör, Zafer Kırşan, Aslı Menaz, Gözde İpek Köse, Özgün Akaçça, Destan Batmaz, Onur Şirin rol alıyor. ''Antigone'' 1-4 Eylül, 15-18 Eylül 2021 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.
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Osmanlı İmparatorluğu'nun son demlerinde, Girit’teki yurtlarından sürgün edilen bir ailenin İstanbul’a Çanakkale'ye ve nihayet Ayvalık'a uzanan maceralı yolculuğu. Rüstem'in, Cemal'in ve hayatlarındaki diğer insanların kimi zaman gülünç kimi zaman hüzünlü ama sımsıcak hikâyeleri.Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği oyunda Esen Koçer, Levent Üzümcü rol alıyor. ''Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi'' isimli oyun, 29 Eylül-2 Ekim 2021 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde, 16-18 Eylül 2021 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde sahnelenecek.