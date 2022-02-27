İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat: Osmanlı kent arkeolojisi için çok özel arkeolojik buluntulara ulaştık
27 Şubat 2022 11:07
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Fatih Sultan Mehmet’in alemdarlarından Ali Haydar Dede tarafından Sultan II. Bayezid Han devrinde, mescit olarak inşa ettirilen, günümüzde sadece temel kalıntıları bulunan Haydarhane Tekkesi Restorasyonu çalışmları devam ediyor.
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, restorasyon çalışmları hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bilgi verdi.
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Çalışmalar sırasında toprağa gömülmüş Osmanlı dönemi mezar taşlarını ve tarihi dergahın temellerini açığa çıkarıldığını açıkladı.
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Polat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’un değerlerini birer birer ortaya çıkarıyoruz. Osmanlı kent arkeolojisi için çok özel arkeolojik buluntulara ulaştık.
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Haydarhane Tekkesi Restorasyonu kazılarımızda toprağa gömülmüş Osmanlı dönemi mezar taşlarını ve tarihi dergahın temellerini açığa çıkarmaya başladık."