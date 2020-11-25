T24 LogoT24 Logo

İBB'den Kadıköy Meydanı için tasarım yarışması; üç proje oylamaya açıldı

İBB, Kadıköy Meydanı için hazırlanan 3 tasarım projesini oylamaya açtı.

25 Kasım 2020 15:30

135

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) ortak çalışmasıyla Kadıköy Meydanı tasarımı için üç proje oylamaya açıldı. 15 Numaralı Proje

235

İstanbul'da oturan vatandaşlar 17 Aralık tarihine kadar istanbulsenin.org üzerinden seçtikleri projeye oy verebilecek. 15 Numaralı Proje

335

15 Numaralı Proje

435

15 Numaralı Proje

535

15 Numaralı Proje

635

15 Numaralı Proje

735

15 Numaralı Proje

835

15 Numaralı Proje

935

15 Numaralı Proje

1035

26 Numaralı Proje

1135

26 Numaralı Proje

1235

26 Numaralı Proje

1335

26 Numaralı Proje

1435

26 Numaralı Proje

1535

26 Numaralı Proje

1635

26 Numaralı Proje

1735

26 Numaralı Proje

1835

26 Numaralı Proje

1935

26 Numaralı Proje

2035

26 Numaralı Proje

2135

26 Numaralı Proje

2235

26 Numaralı Proje

2335

53 Numaralı Proje

2435

53 Numaralı Proje

2535

53 Numaralı Proje

2635

53 Numaralı Proje

2735

53 Numaralı Proje

2835

53 Numaralı Proje

2935

53 Numaralı Proje

3035

53 Numaralı Proje

3135

53 Numaralı Proje

3235

53 Numaralı Proje

3335

53 Numaralı Proje

3435

53 Numaralı Proje

3535

53 Numaralı Proje

ETİKETLER

ibbkadıköy meydanıtasarım projesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24