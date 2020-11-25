İBB'den Kadıköy Meydanı için tasarım yarışması; üç proje oylamaya açıldı
İBB, Kadıköy Meydanı için hazırlanan 3 tasarım projesini oylamaya açtı.
25 Kasım 2020 15:30
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) ortak çalışmasıyla Kadıköy Meydanı tasarımı için üç proje oylamaya açıldı. 15 Numaralı Proje
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İstanbul'da oturan vatandaşlar 17 Aralık tarihine kadar istanbulsenin.org üzerinden seçtikleri projeye oy verebilecek. 15 Numaralı Proje
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