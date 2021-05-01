İBB’den 1 Mayıs’ta Kemal Türkler’in mezarına ziyaret
01 Mayıs 2021 15:23
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İBB’den 1 Mayıs’ta Kemal Türkler’in mezarına ziyaret
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde 22 Temmuz 1980 günü İstanbul Merter’de sabah evinden çıkıp sendikaya gitmek üzere arabasına binerken kurşunlanarak katledilen DİSK'in kurucu genel başkanı Kemal Türkler’in mezarını ziyaret etti.
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Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İşçilerin sendika mücadelesine ömrünü ve canını vermiş Kemal Türkler ve eşi Sabahat Türkler’in Topkapı Mezarlığı’nda bulunan mezarlarının bakımını yaptık. 1 Mayıs’ta pandemi nedeniyle gidemeyen tüm işçiler nazarına mezarlarını ziyaret gittik” diye yazdı.