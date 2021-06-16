iPhone 13'ün fiyatı ve renkleri sızdırıldı

iPhone'un üreticisi Apple'nın 2021 eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. Sızdırılan bir ekran görüntüsünde yeni iPhone'ların fiyatları yazıyordu.
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Son olarak şirkete yakın kaynaklar yeni iPhone 13 ailesinin fiyat listesini paylaştı. Yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek.
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İŞTE iPHONE 13 FİYAT LİSTESİ iPhone 13 Mini - 4 GB RAM standart olarak gelecek. iPhone 13 Mini 64 GB = 700 dolar iPhone 13 Mini 128 GB = 750 dolar iPhone 13 Mini 256 GB = 850 dolar iPhone 13 serisi - 4 GB RAM standart olarak gelecek. iPhone 13 64 GB = 800 dolar iPhone 13 128 GB = 850 dolar iPhone 13 256 GB = 950 dolar
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İPhone 13 Pro serisi 6 GB standart RAM'le gelecek. iPhone 13 Pro 128 GB = 1050 dolar iPhone 13 Pro 256 GB = 1150 dolar iPhone 13 Pro 512 GB = 1350 dolar iPhone 13 Pro 1 TB = 1500 dolar iPhone 13 Pro Max serisi 6 GB standart RAM'le geliyor iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1150 dolar iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1250 dolar iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1450 dolar iPhone 13 Pro Max 1 TB = 1600 dolar
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Digitimes'ın Apple tedarikçilerine dayandırdığını haberine göre yeni iPhone 13 modelinin kamerası bir önceki nesillere göre çok daha iyi olacak. Apple'ın tedarikçilerine ihtiyaç duyulan aktüatör (VCM) sayısının yüzde 40 daha fazla olacağını söylediği belirtildi. Ayrıca ortaya çıkan diğer iddialara göre iPhone 12 Max'e özel sunulan optik görüntü sabitleme 13 modellerinde standart olacak. Ayrıca Apple yeni iPhone 13 için 6 parçalı bir lens kullnacak. Bu lens yapısı f/1.8 diyafram açıklığına sahip olacak.
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YENİ iPHONE 13 RENGİ NASIL OLACAK? Şirket son yıllarda iPhone modellerinde renk seçeneklerini artırıyor. Şimdiye kadar en çok ağırlık kazanan renk iddiası mat siyah olduğu yönünde. Apple'ın bu konuda patent aldığı da ortaya çıkmıştı. Kaynaklara göre mat siyah iPhone 13 sadece Pro ve Pro Max modellerde sunuluacak. Ortaya atılan diğer iddialara göre ise pembe, turuncu, bronz ve mor renklerde yeni iPhone'lar görmek mümkün olacak.
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YENİ İPHONE 13'ÜN BATARYASI Eleştiri konusu olan iPhone'ların bataryalarına ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. Yeni iPhone 13'ün batarya kapasiteleri önceki nesillere göre önemli bir artış yaşayacak.