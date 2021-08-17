iPhone 13'ün fiyatı ne kadar olacak?
TrendForce'un son raporu, Apple'ın yaklaşmakta olan telefonlarının fiyatlandırması hakkında da bazı bilgiler sundu
17 Ağustos 2021 11:47
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Şirket, iPhone 13 serisinin iPhone 12 serisi ile benzer fiyatlara sahip olacağını söylüyor.
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Bu yıl iPhone'ların fabrika çıkış fiyatlarına herhangi bir zam yansıtılmayacak.
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iPhone 13 mini fiyatları : 64 GB - 699 dolar / 128 GB - 749 dolar / 256 GB - 849 dolar
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iPhone 13 fiyatları: 64 GB - 799 dolar / 128 GB - 849 dolar / 256GB - 949 dolar
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iPhone 13 Pro fiyatları: 128 GB - 999 dolar / 256 GB - 1.099 dolar / 512 GB - 1.299 dolar
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iPhone 13 Pro Max fiyatları: 128 GB - 1.099 dolar / 256GB - 1.199 dolar / 512GB - 1.399 dolar
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Ayrıca Apple'ın ilk 1 TB'lık iPhone modelini iPhone 13 ailesinde görebileceğimize dair bir söylenti var. Ancak raporun arkasındaki şirket, 1 TB'lık bir iPhone'un olmayacağını söylüyor.
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Söz konusu fiyatlandırma, sadece iPhone 13 serisinin iPhone 12 serisi ile benzer bir fiyatlandırmaya sahip olacağını söyleyen bir rapordan yola çıkılarak yapılan tahminlerden ibaret.
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