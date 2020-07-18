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Huysuz Virjin'in ardından ünlülerden baş sağlığı mesajları...

18 Temmuz 2020 13:52

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Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun ölümünün ardından birçok ünlü isim mesaj paylaştı

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Yeri dolmayacak bir değeri daha kaybettik... Mekanı cennet olsun. (Aydan Şener)

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Kendi stilinde tekti. Ve sahne üzerinde dünyanın en zeki insanlarından biriydi. Bir devir kapandı, çok üzgünüm... Allah rahmet eylesin. (DEMET AKBAĞ)

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Türkiye’nin başı sağolsun. Gerçekten eğlence televizyon dünyasının önemli bir ismini kaybettik. Huzur içinde uyu... (MELEK BAYKAL)

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Seyfi Dursunoğlu, Huysuz’luğuyla bize neşe ve mutluluğu, bedeniyle de tıp öğrencilerine eğitim katkısı bağışlayabilecek duyarlılıkta bir İstanbul beyefendisiydi. Yeri asla dolmayacak... (AYŞEGÜL ALDİNÇ)

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Seyfi Dursunoğlu’na Allah’tan rahmet yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Yerin hiç bir zaman dolmayacak büyük usta. Mekanın cennet olsun... (GÜLŞEN)

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Türkiye çok önemli bir rengini kaybetti. Değerli sanatçı Seyfi Dursunoğlu nurlar içinde ol. (SELÇUK YÖNTEM )

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Hayatımın en önemli insanlarından bir tanesini kaybettim... Hayatımın dönüm noktası.... Yattığınız yer nur olsun... Sevgi, saygı ve minnetle... (ARMAĞAN ÇAĞLAYAN)

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Eşi benzeri olmayan canım #seyfidursunoğlu. Kelimeler o kadar yetersiz ki. Yerin asla dolmayacak... (GÜLBEN ERGEN )

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Bütün tadım kaçtı...Çok değerli bir sanatçıyı kaybettik.Nurlar içinde uyusun. Hoşçakal... (ECE SEÇKİN)

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Eğlence dünyasında 60 yılı aşkın emeği olan #seyfidursunoğlu mekanın cennet olsun. Seni çok sevdik,seninle çok güldük hakkını helal et. (CEM YILMAZ)

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Bilenler bilmeyenlere anlatsın. sadece varlığıyla bile ortalamayı çok yükselten eşsiz bir karakteri kaybettik. başardığı şeyin büyüklüğü ve muzip hatırası karşısında saygıyla eğilelim. (HARUN TEKİN)

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Başımız sağ olsun... Mekanın cennet olsun... Yeri dolmayacak bir usta daha. Çok üzüldüm... (ARAS BULUT İYNEMLİ )

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SEYİT DURSUNOĞLUHUYSUZ VİRJİNSANAT DÜNYASIBAŞ SAĞLIĞI MESAJLARIÜNLÜLER
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