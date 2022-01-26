Hürriyet yazarı: Hadise, 27 Nisan’daki düğünü için hazırlıklara başladı
26 Ocak 2022 08:58
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Hürriyet yazarı Mehmet Üstündaş, Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler ile 27 Nisan'daki düğünü için hazırlıklara başladığını söyledi.
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Üstündağ, bugünkü yazısında "Geçtiğimiz hafta sevgilisi Mehmet Dinçerler’in evlenme teklifine “evet” diyen Hadise, düğün hazırlıklarına başladı! Hafta sonu Dinçerler’in kız kardeşi Tuğba Dinçerler’in düğününe katılan ve sevgilisinin ailesiyle samimi görüntüler veren Hadise’nin ‘istenmeyen gelin’ olduğu yönündeki iddialar böylece yalanlanmıştı" dedi.
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Üstündağ, "Öğrendiğime göre Hadise ve Mehmet Dinçerler, bir an önce evlenmek için kolları sıvamış. 27 Nisan’da bahar düğünü yapmak isteyen çift, ailelerinden de onayı aldıktan sonra hazırlıkları hızlandırmış" ifadesini kullandı.
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Üstündağ, şöyle devam etti: "Şimdi herkes nefesini tuttu, Hadise’nin gelinliği bekliyor. Malum, güzel şarkıcı sahne kıyafetlerinde hep dünyaca ünlü modacıların tasarımlarını tercih ediyor. Gelinliğinde de stil çıtasını düşürmeyecektir. "