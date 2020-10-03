Hülya Avşar'ın satın aldığı iddia edilen adanın hissedarları konuştu: Satılık değil, gündemde kalmak için yapıyor
03 Ekim 2020 13:06
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Hülya Avşar'ın satın aldığı yönünde iddialarla gündeme gelen ancak hissedarların satılık olmadığını açıkladığı Çiçek Adası'nda, 17 yıldır yaşayan çift, "Hülya Avşar bunu, gündemde kalmak için yapıyor" dedi
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Adaya 17 yıl önce yerleşen Hüseyin ve Ayşe Afacan çifti, yalnız başlarına kentten uzak ve mütevazı bir yaşam sürüyor
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Ayvalık'ta, 'Yerli Robinsonlar' olarak anılan Afacan çifti, ana karaya 600 metre mesafede modern yaşamdan uzak Çiçek Adası’nda, Rumlar zamanından kalan taş yapılardan birinde kalıyor
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17 yıl önce oğluyla birlikte balık çiftliği yapmak için adaya geldiğini söyleyen Hüseyin Hulusi Afacan, tam satış zamanı geldiğinde yaşanan bir afet nedeniyle balıkların hepsinin dağıldığını söyledi
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Hüseyin Hulusi Afacan, "Haberi duyduğumda inanmadım. Hülya Avşar daha eskiden de yaptı bunu, gündemde kalmak için yapıyor" diye konuştu
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Hülya Avşar'ın satın aldığı iddia edilen adanın hissedarları konuştu: Satılık değil, gündemde kalmak için yapıyor
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Hülya Avşar'ın satın aldığı iddia edilen adanın hissedarları konuştu: Satılık değil, gündemde kalmak için yapıyor
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Hülya Avşar'ın satın aldığı iddia edilen adanın hissedarları konuştu: Satılık değil, gündemde kalmak için yapıyor