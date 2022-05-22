Hülya Avşar’dan kadın sanatçıların kıyafetlerini eleştirenlere: İstemeyen seyretmeyecek ve gelmeyecek bu kadar basit
22 Mayıs 2022 13:25
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Ayvalık’tan dönen Hülya Avşar, Akatlar’da müzik stüdyosundan çıkarken görüntülendi.
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Kadın sanatçıların sahne kıyafetlerinin eleştirilmesine Avşar tepki gösterdi.
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Avşar, "Ben böyle şeyleri hiç doğru bulmuyorum. Artık böyle bir şey mi kaldı? İstemeyen seyretmeyecek ve gelmeyecek bu kadar basit" dedi.
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Avşar dijital çalışmalarına ilişkin olarak da şöyle konuştu:
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“TikTok’ta da bir şeyler yapmaya başladım. Ama ‘Z kuşağını yakalayayım’ gibi bir amacım yok. Onlar beni istiyorlarsa yakalayabilirler ama ben onlara gidebileceğimi düşünmüyorum.”
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