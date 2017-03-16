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Hükümet ekonomiyi canlandırmak için son 8 ayda neler yaptı?

16 Mart 2017 22:30

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Hükümet, Temmuz ayından bu yana ekonomiyi canlandırmak için pek çok alanda teşvik adımı attı. İşte bazıları:

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Kaynak: BusinessHT

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