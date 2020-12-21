Hugh Jackman eski şirket çalışanlarına 1,2 milyon dolar hediye etti
Oyuncu Hugh Jackman, yüzde beşlik hissesini ekim ayında sattığı ve reklam yüzü olduğu ayakkabı firmasının çalışanlarına Noel için toplam 1,2 milyon dolar hediye etti
21 Aralık 2020 11:30
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Aktör Hugh Jackman, R.M. Williams isimli ayakkabı firmasının çalışanlarına toplam 1,2 milyon dolar hediye etti.
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Şirket çalışanlarının her birine ‘bir hissedar’ tarafından 1300’er dolarlık Noel hediyesi verildiği belirtildi. The Courier Mail, bu hissedarın, şirketteki hissesini ekim ayında satan Hugh olduğunu öne sürdü.
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Gazete, R.M. Williams şirketinin hissedarın kimliğini doğrulamadığını ancak eski bir şirket hissedarının çalışanlara nakit para hediye ettiğini söylediğini belirtti.
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R.M. Williams firmasının reklam yüzü olan Avustralyalı X-Men filmi yıldızı, ekim ayında marka için yeni bir reklam filmi çekti.
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TV kampanyası için çekilen reklamda Jackman tamamen çıplak, ama ayakkabılı kamera karşısına geçti.
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Jackman; New York, London, Yeni Zelanda ve İskoçya gibi farklı noktalarda ortalama 500 mağazası olan ayakkabı firmasındaki hissesini 25 milyon dolara satmıştı.