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HondaJet Elite S'nin tanıtımı yapıldı

27 Mayıs 2021 11:39

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Dünyanın en çok tanınan markalarından biri olan Honda, klasik ev aletlerinden ağır iş makinelerine kadar pek çok pazarda varlık gösteriyor. Fakat Japon üreticinin en dikkat çekici ürünlerinden biri, HondaJet isimli özel jet ailesi.

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HondaJet Elite adı verilen ürün gamının en yeni ürünü olacak HondaJet Elite S resmen tanıtıldı.

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Dünya jet sektörünün pek fazla kullanmadığı "kanat üstü motor" sistemini kullanan HondaJet Elite S, bu tasarım ile birlikte HondaJet'e pek çok havacılık ve tasarım ödülü kazandırmış durumda.

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HondaJet Elite S'i özel yapan bir diğer detay ise taşınabilir ağırlık seviyesinin 90.7 kilograma kadar artmış olması.

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Bu sayede alıcılar jete ekstra bir yolcu ya da yük alabilecek. Ya da bu hacmi yakıt alarak doldurarak ekstra 223 kilometre yolculuk edebilecek.

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Honda'nın "Advanced Steering Augmentation System" (ASAS) adını verdiği yeni bir teknoloji ile donatılan özel jet, pilotun iş gücünü azaltacak ve güvenliği artıracak.

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Honda bu sistemin özellikle zorlu hava şartlarında yardımcı olacağına inanıyor. (Kaynak: https:tr.motor1.com)

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HondaJet Elite S'nin tanıtımı yapıldı

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HondaJet Elite S'nin tanıtımı yapıldı

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HondaJet Elite S'nin tanıtımı yapıldı

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HondaJet Elite S'nin tanıtımı yapıldı

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