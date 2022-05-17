Hollywood'un gündemi davada beşinci hafta: Amber Heard "Balayında saldırdı, beni yanlışlıkla öldürmesinden korktum" dedi

Johnny Depp ve Amber Heard arasında ABD’de görülen karalama davası bir aranın ardından devam ediyor. Heard, evlilikleri sırasında Depp’ten şiddet gördüğünü iddia ederken, iddiaları reddeden Depp, Heard’ün şiddetine maruz kaldığını aynı zamanda iddialarla kariyerinin bitirildiğini savunuyor.
17 Mayıs 2022 10:30
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Oyuncu Johnny Depp’in eski eşi oyuncu Amber Heard’e açtığı karalama davasında ifade veren Heard, Depp’in balayında kendisine vurduğunu, “yanlışlıkla” onu öldürmesinden korktuğunu anlattı.
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Johnny Depp ve Amber Heard arasında ABD’de görülen karalama davası bir aranın ardından devam ediyor. Heard, evlilikleri sırasında Depp’ten şiddet gördüğünü iddia ederken, iddiaları reddeden Depp, Heard’ün şiddetine maruz kaldığını aynı zamanda iddialarla kariyerinin bitirildiğini savunuyor.
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ABD’de görülen mahkemenin dün gerçekleşen duruşmasında Amber Heard ifade verdi. İfade verdiği sırada gözyaşlarını tutamayan Heard, Depp’le evli kalırsa “hayatta kalamayacağından” korktuğunu söyledi.
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Heard, “Bu işin benim için kötü biteceğinden korkuyordum. Ondan gerçekten ayrılmak istemiyordum onu çok seviyordum” dedi.
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Heard, Depp’in 2015 yılında tren yoluyla balayına çıktıkları sırada kendisine saldırdığını söyledi. Heard, “Boynumu tren raylarına doğru sıkıyordu, uzun süre böyle durdu. Beni istemeden de olsa öldürebileceğini düşündüm” dedi.
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Başka bir olaydan bahseden Heard, oyuncu James Franco ile bir filmde yer alması gündeme geldiğinde Depp’in çok kıskandığını, ona vurduğunu ve mobilyalara doğru fırlattığını söyledi.
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Heard, çok sık ettikleri kavgalarda Depp’in kendi kendine zarar verme eğiliminde olduğunu söyledi ve ekledi: “Kavgalarda genellikle kendi kollarını keser, bıçağı göğsüne doğru çeker kanla bişeyler çizerdi. Kendi üzerinde sigara da söndürürdü” dedi.
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Johnny Depp’in avukatlar ile Heard daha sonra çapraz sorguya geçti. Avukat Camille Vasquez, Heard’e neden çok sık şiddet görmesine rağmen buna dair çok az fotoğraf ya da kaydı olduğunu sorduğunda Heard, şiddet mağduru olmaktan utandığı için tıbbi yardım almadığını, yalnızca terapiye gittiğini söyledi.
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Avukat Vasquez aynı zamanda Heard’ün boşandıktan sonra Depp’ten aldığı 7 milyon doları yardım kuruluşuna bağışlayacağı yönündeki taahhüdünü yerine getirmediği konusunda üstüne gitti.
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Beş haftadır süren davada ifade verdiği sırada Depp, Heard’e asla vurmadığını, Heard’ün sürekli kavga ve şiddet arayışında olduğunu anlatmıştı.