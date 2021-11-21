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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

Hollanda'da yüzlerce gösterici, ev bulma sorununu ve aşırı kira artışlarını protesto etti

21 Kasım 2021 19:24

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Hollanda'nın Utrecht kentinde Jaarbeurs Meydanı'nda düzenlenen protestoya yüzlerce kişi katıldı.

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Gösteride yapılan konuşmalarda, artan konut fiyatları, kiraların yükselmesi, sosyal konut bekleme sürelerinin uzunluğu ve özel sektörde uygun ev bulmanın zorluklarına dikkat çekildi.

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Konut krizini çözmek için harekete geçilmesini sağlamak için topluca hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapılırken, herkes için daha uygun fiyatlı konut ve konut güvenliği için hükümetin müdahale etmesi ve önlem alması talep edildi.

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Daha sonra yürüyüş yapan göstericiler, "Yaşamak bir haktır" ve "Bekleme listesinde yaşayamazsın" pankartı ile "Yaşamak istiyoruz", "İnsanlık pazarın üstündedir", "Rutte 10 yıldır iktidarda, evsizlerin sayısı iki katına çıktı" ve "Evler insanlar içindir, kar yapmak için değil" yazılı dövizleri taşıdı.

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Çok sayıda polisin görev aldığı gösteride, "Mücadele et yaşamak bir haktır", "Asgari ücretle ev bulamıyoruz" ve "Konut pazarı karıştığı için biz ayağa kalktık" sloganları atıldı.(AA)

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi

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