Hollanda'da kaza yapan tren balina heykelinde asılı kaldı!
Hollanda’da metro istasyonunda meydana gelen kazada, bakım için boş sefer yapan tren, duramayarak bariyeri aşarak, 7.5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarptı.
02 Kasım 2020 15:20
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Hollanda’da metro istasyonunda meydana gelen kazada, bakım için boş sefer yapan tren, duramayarak bariyeri aşarak, 7.5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarptı.
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Hollanda'nın De Akkers metro istasyonunda meydana gelen metro kazası korkuttu.
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Metro istasyonunda meydana gelen kazada, bakım için boş sefer yapan tren, duramayarak bariyeri aşıp 7.5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarptı.
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Tren daha sonra 7.5 metre yükseklikte asılı kaldı.
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Yetkililer, kaza sonrasında balina kuyruğu heykelinin üstünde zorlukla duran treni indirebilmek için yoğun çaba harcadı.
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Metro istasyonu yetkilileri, kaza sırasında trenin boş olduğunu ve trendeki makinistin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.
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